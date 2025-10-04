Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”

Shaila y Carmen Morales han tenido unas bonitas palabras hacía su hermano Antonio, el gran desconocido de la familia, “siempre ha sido muy protector con nosotras, se ha tomado el papel del hombre de la casa”, han asegurado las hijas de Rocío Dúrcal.

El mediano ha sido el “gran controlador de la familia “han confesado las invitadas.

Sobre las críticas, Shaila Dúrcal ha asegurado que “me pongo muy bélica, saco las garras, no me gusta nada” ha dicho la hija pequeña de Rocío Dúrcal.