Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis
Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis: “Tu culo, para que nos vamos a engañar”
Los invitados han ido a por todas en La pirámide del picante y no han dudado en contestar a la pregunta subida de tono que les han formulado Joaquín y Susana Saborido.
Manuel Díaz y Virginia Troconis han demostrado su complicidad en Emparejados. Entre risas y bromas, el matrimonio ha desvelado lo que más le excita al uno del otro tras más de veinte años de casados.
Manuel Díaz se ha sincerado, “a mí me gusta mucho tu culo, para que nos vamos a engañar”, le ha asegurado el torero a Virginia Troconis. El invitado de Emparejados ha entrado en detalle sobre el momento en el baño en el que se siente más excitado por su pareja.
Por su parte, Virginia Troconis no ha podido contener la risa al confesar que es lo que más le excita de Manuel Díaz. ¡Descúbrelo!
