Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis: “Tu culo, para que nos vamos a engañar”

Los invitados han ido a por todas en La pirámide del picante y no han dudado en contestar a la pregunta subida de tono que les han formulado Joaquín y Susana Saborido.

Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Manuel Díaz y Virginia Troconis han demostrado su complicidad en Emparejados. Entre risas y bromas, el matrimonio ha desvelado lo que más le excita al uno del otro tras más de veinte años de casados.

Manuel Díaz se ha sincerado, “a mí me gusta mucho tu culo, para que nos vamos a engañar”, le ha asegurado el torero a Virginia Troconis. El invitado de Emparejados ha entrado en detalle sobre el momento en el baño en el que se siente más excitado por su pareja.

Por su parte, Virginia Troconis no ha podido contener la risa al confesar que es lo que más le excita de Manuel Díaz. ¡Descúbrelo!

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis

Manuel Díaz detalla lo que más le excita de Virginia Troconis: “Tu culo, para que nos vamos a engañar”

La confesión de Manuel Díaz sobre su reconciliación con El Cordobés

La confesión de Manuel Díaz sobre su reconciliación con El Cordobés: “No hay tiempo para tener reproches con mi padre”

Virginia Troconis se sincera sobre su relación con Alba Díaz

Virginia Troconis se sincera sobre su relación con Alba Díaz: “Es una hija más”

La revelación de Virginia Troconis en Emparejados
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

La revelación de Virginia Troconis en Emparejados: “Yo fui la primera que te dio un beso”

Manuel Díaz rompe con la ilusión de Joaquín por Jennifer López
Emparejados | Manuel Díaz y Virginia Troconis

Manuel Díaz rompe con la ilusión de Joaquín por Jennifer López: “Un día la vi y me gustó más el guardaespaldas que ella”

Malú
Mejores momentos | Audiciones

“Te has comido a Neruda”: Malú aprende de Pablo López con el discurso con los talents

La coach ha sorprendido con su discurso para cautivar a una talent al más puro estilo Pablo López.

Perla, talent de La Voz 2025, en La ruleta de la suerte
¿Te sonaba?

El pasado de Khimuke en Antena 3: antes de sorprender en La Voz… ¡lo dio todo en La ruleta de la suerte!

Perla, la talent que se unió al equipo de Malú en las primeras Audiciones a ciegas ya había participado en otro programa de la cadena.

Nutriman

Huevos pasteurizados, la clave para agotar por completo el riesgo de salmonelosis

Marron enciende un laberinto de llamas para impresionar a Alejandro Amenábar y Julio Peña

Marron enciende un laberinto de llamas para impresionar a Alejandro Amenábar y Julio Peña

Mika

“El nivel de los artistas que cantan en La Voz España es increíble”: Mika, sorprendido con el talento de este año

Publicidad