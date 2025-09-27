Antena 3 LogoAntena3
Susana Saborido confiesa el día que se puso más celosa de Joaquín: “La chavala era guapísima”

Los presentadores de Emparejados han recordado el momento de su relación en el que tuvieron celos.

Susana Saborido confiesa el día que se puso más celosa de Joaquín

Carmen Pardo
Joaquín Sánchez y Susana Saborido no quieren comer más picante y deciden responder a la cuestión planteada por Manuel Díaz y Virginia Troconis sobre el momento de su matrimonio en el que han sentido celos.

Susana Saborido no se considera una mujer celosa, pero haciendo memoria, ha recordado un día que fueron a ver las motos al circuito de Jerez y Joaquín estaba con su amigo dándose codazos al ver a una chica. “La chavala era guapísima, pero es que eran muy descarados”, ha afirmado la presentadora de Emparejados.

Por su parte, Joaquín se define como “más celoso” que Susana y ha recordado una noche en la que su mujer salió de fiesta con sus amigas y no quiso cogerle el teléfono en toda la noche porque ni se acordó. “No eché cuentas del móvil”, ha confesado Susana Saborido.

