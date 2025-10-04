Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal
¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran
Joaquín y Susana Saborido se han atrevido a revelar sus peores defectos, una anécdota que ha puesto en un compromiso a Shaila Dúrcal y Carmen Morales en Emparejados.
La última pregunta de La pirámide del picante ponía en un brete a las invitadas y presentadores de Emparejados. La cuestión era revelar el peor defecto del otro.
Susana Saborido no ha dudado en sus ganas de responder la preguntar, “ a mí me gusta meterte por todos los lados” le ha dicho la presentadora de Emparejados a Joaquín.
Carmen Morales ha asegurado que a su hermana “se le va la olla y es muy lenta” mientras Shaila Dúrcal ha definido a Carmen como “muy marimandona”.
Joaquín se ha anotado el tanto en lo de “marimandona”, un calificativo con el que también ha definido a Susana Saborido. La presentadora de Emparejados ha buscado la palabra perfecta para definir a Joaquín, ¿cuál habrá sido?
