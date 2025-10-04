Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

Joaquín y Susana Saborido se han atrevido a revelar sus peores defectos, una anécdota que ha puesto en un compromiso a Shaila Dúrcal y Carmen Morales en Emparejados.

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La última pregunta de La pirámide del picante ponía en un brete a las invitadas y presentadores de Emparejados. La cuestión era revelar el peor defecto del otro.

Susana Saborido no ha dudado en sus ganas de responder la preguntar, “ a mí me gusta meterte por todos los lados” le ha dicho la presentadora de Emparejados a Joaquín.

Carmen Morales ha asegurado que a su hermana “se le va la olla y es muy lenta” mientras Shaila Dúrcal ha definido a Carmen como “muy marimandona”.

Joaquín se ha anotado el tanto en lo de “marimandona”, un calificativo con el que también ha definido a Susana Saborido. La presentadora de Emparejados ha buscado la palabra perfecta para definir a Joaquín, ¿cuál habrá sido?

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

“Es la primera vez que pasa esto aquí”: Pablo López, emocionado con la actuación de este talent

Los coaches se han rendido a la actuación de Luis y todos han intentado convencerlo de que se marchase a su equipo.

Matrimonio
Nos lo cuenta

Yolanda, la prueba del auge de los divorcios: "He tenido tres divorcios, ahora es más fácil que antes"

Según los últimos datos del INE, tenemos 44 divorcios por cada 100 bodas. Yolanda es ejemplo de ello y nos cuenta su experiencia.

Malú

Malú explica la dificultad que tiene este género musical en La Voz: “Nos resulta difícil ubicarlo”

Cristina, talent de La Voz

“No puede ser verdad”: la declaración de esta talent sorprende a los coaches en La Voz

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"

Roberto Leal analiza las claves del éxito de Manu y de Rosa en Pasapalabra: "Han marcado una época"

Publicidad