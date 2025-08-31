¿Se está mejor soltero o en pareja? Bertín Osborne y Alejandra, su hija mayor, el sábado en Emparejados

El sábado vuelve Emparejados a Antena 3. Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentan esta nueva temporada cargada de humor, confesiones y muchas sorpresas.

En Emparejados, todo pasa en pareja, y la primera en someterse a las preguntas de Joaquín y Susana van a ser Bertín Osborne y Alejandra. El hombre “más deseado” de España y su hija mayor responderán sin pelos en la lengua.

¿Se habrá sentido atraído Bertín por alguna amiga de su hija? ¿Es mejor estar soltero o en pareja? Las risas están aseguradas con Joaquín y Susana a los mandos de la nueva temporada de Emparejados, el sábado a las 22.00 horas en Antena 3.