A las 22.00 horas
¿Se está mejor soltero o en pareja? Bertín Osborne y Alejandra, su hija mayor, el sábado en Emparejados
El hombre “más deseado” de España y su hija serán los primeros invitados de la nueva temporada de Emparejados.
El sábado vuelve Emparejados a Antena 3. Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentan esta nueva temporada cargada de humor, confesiones y muchas sorpresas.
En Emparejados, todo pasa en pareja, y la primera en someterse a las preguntas de Joaquín y Susana van a ser Bertín Osborne y Alejandra. El hombre “más deseado” de España y su hija mayor responderán sin pelos en la lengua.
¿Se habrá sentido atraído Bertín por alguna amiga de su hija? ¿Es mejor estar soltero o en pareja? Las risas están aseguradas con Joaquín y Susana a los mandos de la nueva temporada de Emparejados, el sábado a las 22.00 horas en Antena 3.
