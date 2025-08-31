Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.00 horas

¿Se está mejor soltero o en pareja? Bertín Osborne y Alejandra, su hija mayor, el sábado en Emparejados

El hombre “más deseado” de España y su hija serán los primeros invitados de la nueva temporada de Emparejados.

Bertín Osborne y Alejandra, en Emparejados

Publicidad

Julián López
Publicado:

El sábado vuelve Emparejados a Antena 3. Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentan esta nueva temporada cargada de humor, confesiones y muchas sorpresas.

Victoria de Marichalar, en Emparejados

En Emparejados, todo pasa en pareja, y la primera en someterse a las preguntas de Joaquín y Susana van a ser Bertín Osborne y Alejandra. El hombre “más deseado” de España y su hija mayor responderán sin pelos en la lengua.

¿Se habrá sentido atraído Bertín por alguna amiga de su hija? ¿Es mejor estar soltero o en pareja? Las risas están aseguradas con Joaquín y Susana a los mandos de la nueva temporada de Emparejados, el sábado a las 22.00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Bertín Osborne y Alejandra, en Emparejados

¿Se está mejor soltero o en pareja? Bertín Osborne y Alejandra, su hija mayor, el sábado en Emparejados

pablo

Lágrimas, reencuentros y abrazos: revive los momentos más emocionantes que han marcado YAS Verano

Sergio y Andrea, concursantes de Atrapa un millón

Sergio duda en el último instante y recuerda a un error histórico en Atrapa un millón

Mari Pili y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

Mari Pili y Bea rompen los esquemas en Atrapa un millón: aciertan antes de que empiece el tiempo

Ángel y Esperanza, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

Ángel y Esperanza sueñan con impulsar la terapia asistida con animales gracias a su paso por Atrapa un millón

¡Se ha puesto de moda! Ensalada de tomate y burratina con pesto, de Karlos Arguiñano
¡Anímate a probarlas!

Cinco recetas vegetarianas de Karlos Arguiñano, rápidas y fáciles de hacer, para despedir el verano

Con la inminente llegada del otoño, qué mejor que despedir estos meses de calor que con unas recetas de Arguiñano muy sencillas, ¡todas ellas sin carne ni pescado!

Victoria de Marichalar, en Emparejados
A las 22.00 horas

“Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex”: Emparejados, el próximo sábado nueva temporada en Antena 3

Humor y confidencias, invitados y diversión, sorpresa y espectáculo... todo viene de dos en dos en Emparejados con su nueva temporada, el próximo sábado a las 22.00 horas en Antena 3.

Vuelta al cole

¿Precios desorbitados para el material escolar? Descubre los trucos más curiosos para ahorrar en la vuelta al cole

Manu y Rosa

Ranking de los duelos históricos de Pasapalabra: Manu y Rosa llegan a lo más alto

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez, sobre la fama prematura que le llevó a la adicción: "Llegaba a mi casa y seguía necesitando ese estímulo"

Publicidad