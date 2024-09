Joaquín y Susana Saborido confiesan las cirugías estéticas a las que se han sometido: “Tú tienes más cicatrices que un torero”

Al hablar de cirugías estéticas, Joaquín le pone cara a Susana Saborido, un gesto ante el que su mujer le recrimina: “¿por qué me hace eso como si yo me hubiera operado el cuerpo entero?”.

“Yo tengo mis arreglitos y no me importa decirlo”, ha asegurado Susana Saborido. Joaquín ha confesado que sus arreglos son lo de las ojeras y se puso pelo. “Pero eso no es una cirugía, ¿no?", ha dicho el capitán.

“Tú tienes más cicatrices que un torero”, le dice Joaquín a Susana Saborido sobre las operaciones estéticas a las que se ha sometido. ¿Responderá a la pregunta?