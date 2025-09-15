Trucos con Grasia
"No vas a venir más": Pablo Motos pone a prueba a Esperansa Grasia en su debut en El Hormiguero
La cómica y subcampeona de la duodécima edición de Tu cara me suena se ha incorporado como colaboradora oficial esta temporada y nos ofrece una sección llena de trucos útiles para nuestra vida.
Publicidad
Esta temporada, El Hormiguero ha tenido el lujo de incorporar como colaboradora a una de las creadoras de contenido más queridas de nuestro país: la subcampeona de la duodécima edición de Tu cara me suena, Esperansa Grasia. ¡Qué ganas teníamos de seguir disfrutando de ella!
La cómica se ha estrenado este lunes en el programa y lo ha hecho por todo lo alto con su sección, 'Trucos con Grasia', en la que nos ha dado algunos tips para aplicar en nuestra casa y facilitarnos la vida. Eso sí, ha tardado en arrancar porque Pablo Motos se ha interesado por la vida en su pueblo, algo que la ha puesto algo nerviosa.
Aunque se esté acabando el verano, Esperansa nos ha enseñado a hacer un bolso con una toalla de la playa, algo muy práctico para cuando también vamos de picnic con amigos.
La cómica nos ha confesado que no se lleva muy bien con las tecnologías, pero, aun así, ha querido darnos un truco muy útil para ahorrar tiempo a la hora de trabajar en documentos de texto. ¡Disfruta de su sección al completo dándole play al vídeo de arriba!
Publicidad