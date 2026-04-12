"Yo me sacrificaría": los colaboradores de El Hormiguero confiesan cómo afrontarían una ruptura con mascotas en común

Las rupturas nunca son fáciles y si hay mascotas en común de por medio, todavía menos. Es inevitable que surjan problemas y dudas con respecto a cómo gestionar la custodia del animal y no todo el mundo piensa de la misma manera.

Durante la tertulia de actualidad de los jueves de El Hormiguero, Pablo Motos, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó han debatido sobre el tema y han confesado cómo actuarían en una situación así.

Tamara cree que si son varias mascotas, aunque una esté a nombre de un miembro de la pareja y otra al otro, separarlos sería muy triste porque los animales se echarían mucho en falta. ¡Escucha todo lo que han comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!