Debate
"Yo me sacrificaría": los colaboradores de El Hormiguero confiesan cómo afrontarían una ruptura con mascotas en común
Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó han confesado cómo se organizarían con sus parejas si rompiesen la relación y tuviesen mascotas en común.
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Las rupturas nunca son fáciles y si hay mascotas en común de por medio, todavía menos. Es inevitable que surjan problemas y dudas con respecto a cómo gestionar la custodia del animal y no todo el mundo piensa de la misma manera.
Durante la tertulia de actualidad de los jueves de El Hormiguero, Pablo Motos, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó han debatido sobre el tema y han confesado cómo actuarían en una situación así.
Tamara cree que si son varias mascotas, aunque una esté a nombre de un miembro de la pareja y otra al otro, separarlos sería muy triste porque los animales se echarían mucho en falta. ¡Escucha todo lo que han comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!
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