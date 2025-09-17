Antena 3 LogoAntena3
Pasarse de la raya

"El ego es el enemigo natural de la felicidad": la importante reflexión de Pablo Motos que puede marcar nuestras vidas

El presentador ha retomado este miércoles su mítica sección para cerrar el programa que nos invita a reflexionar sobre varios temas que nos afectan.

Patri Bea
Pablo Motos ha querido retomar este miércoles su ya mítica sección para cerrar de vez en cuando el programa, 'Pasarse de la raya', en la que el presentador nos invita a reflexionar sobre temas de actualidad o que nos afectan directamente en nuestras vidas.

En esta ocasión, el presentador ha querido recalcar que la primera vez que nos pasa algo, siempre nos marca por no tener referencias a las que comparar. "El ego viene de la infancia. Todo el mundo se volvía loco con el niño, pero llega un punto en el que esa persona crece y ya pierde la gracia", ha explicado Pablo Motos.

Nuestro ego ha sido alimentado con toda la atención de los demás y es precisamente esa atención que teníamos niños, la que buscamos de mayores de forma disimulada.

Para Pablo, el ego te intenta convencer de que estás separado del mundo y de que estás en peligro. "Cuanto más te identificas con él, más asustado vives porque hace que confundas quién realmente eres", ha puntualizado. ¿Se puede domesticar el ego? ¡Descubre la respuesta de Pablo Motos a esta pregunta en el vídeo de arriba!

