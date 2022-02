La reflexión de Pablo Motos sobre lo más inteligente se puede hacer: "La preocupación nunca cura, pero te roba la vida"

Pablo Motos ha reflexionado en su sección 'Pasarse de la raya' en 'El Hormiguero 3.0' sobre qué es lo más inteligente se puede hacer en esta vida.

El presentador ha confesado que conoce a alguien que dice que es "marcharse a tiempo" y asegura que le da la razón porque "no hay nada más inteligente que saber marcharse a tiempo de lo que sea, de un matrimonio que hace aguas, de un amor que se acaba, de un trabajo que no desespera...".

A lo que ha continuado diciendo que "marcharse a tiempo de cualquier lugar, persona o cosa que nos amarga o nos corta las alas es lo más inteligente que se puede hacer". Aunque ha matizado que haría una excepción: "No tengo claro que haya que marcharse a tiempo de la vida porque a veces nos sorprende con un as en la manga cuando ya no esperamos nada de ella".

Por este motivo, Motos lo tiene claro: "De la vida es mejor que nos echen a empujones no vaya a ser que cuando te quieras ir te espere lo mejor".

También indica que "hay quien piensa que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es ganar dinero, conquistar el poder o dejar huella de nuestro paso". Él revela que no está seguro de está afirmación: "Lo que sé es que es adictivo".

Ha seguido explicando que "hay quien dice que lo más inteligente que se puede hacer en la vida es escuchar". Y añade que "esto tiene tela porque la mayoría de la gente no sabe escuchar, cuando uno está hablando, nosotros bajamos su volumen para pensar qué le vamos a responder".

Ha acabado la sección citando la frase que le dijo Pau Donés a Jordi Évole antes de morirse: "No preocuparse tanto". El presentador no puede estar más de acuerdo con el que fuera el vocalista de Jarabe de Palo: "La preocupación nunca cura nada, pero te roba la vida".