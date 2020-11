¿Qué tienen en común un bola de ping pong y un dj? Así es el loco experimento de Marron

DJ REBOTITOS

El determinismo de la mecánica clásica implica que con idénticas condiciones iniciales obtendremos el mismo estado final. Vamos a demostrar que en realidad tenemos multitud de variables difícilmente replicables que complican la reproducción exacta de dichas condiciones iniciales.

Para ello hemos realizado un sistema de 10 columnas formadas con tacos de madera donde votará una pelota de ping pong que se deja caer por un perfil de aluminio, y en un tocadiscos girando colocamos una canasta donde finalmente la bola debe entrar. Elementos como la temperatura de las bolas, leves variaciones de inclinación del suelo o corrientes de aire provocan que la pelota no enceste en el sitio designado, es por ello que la acción de hoy, a priori sencilla, resulta ser un experimento de precisión cirujana y extremadamente sensible a las variaciones.

Para la caída de la bola hemos utilizado un servo que al mover la pala deja caer la bola. En el caso del tocadiscos, está nuestro DJ de ciencia, Miguel Galvez, que pondrá a compás la canción que suena en el vinilo (“What Go Around Come Around, Kid” de Cypress Hill) con la canción que se reproduce en el ordenador (Billie Jean - Michael Jackson).

La acción se inicia con un botón (dos cables pelados que se unen), gracias a la librería KEYBOARD nuestro microcontrolador inicia la canción del ordenador y con tan solo 5 segundos, Galvez tiene que cuadrar las dos canciones. Pasados los 5 segundos el servo deja caer la bola, y tras los 10 botes caerá en la canasta del tocadiscos.