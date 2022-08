¿Magia y cocina van de la mano? Marron sorprende con una placa de inducción invisible

'El Hormiguero 3.0' sorprendió a Vicky Luengo y David Verenguer con el 'Cooking Surface Prime', una placa de inducción mágica que, a efectos prácticos, totalmente integrada en la encimera. Al ser una superficie no porosa y sin juntas, resulta muy higiénica y de fácil limpieza. No quema, solo se calientan los recipientes férreos. Si no hay ninguno colocado, ni funciona ni consume.

Los invitados parecían no creerlo, pues parece un invento del futuro. Una "cocina invisible", tal y como la ha apodado Marron que, además, ensucia menos, consume menos energía y es completamente funcional. "Stranger Things", gritaron las hormigas al ver que es capaz hasta de encender una luz.

Desde luego que inventos así no se ven todos los días. Marron consiguió sorprender a todos aunar magia y cocina en un solo invento... ¡Dale play al vídeo para flipar tú también!