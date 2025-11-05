Merluza rebozada 'tres vuelcos', la receta que David de Jorge enseña a Sergio Dalma y Pablo Motos

David de Jorge ha preparado una receta tan sana como sabrosa para su nueva visita a El Hormiguero. Además, ha tenido dos buenos aprendices: Pablo Motos y Sergio Dalma. El cantante ha visitado el plató para presentar su nuevo disco, 'Ritorno a Vía Dalma', aunque durante la entrevista también ha contado por qué se ha puesto pendiente y ha revelado su lado más bromista.

El chef ha enseñado cómo hacer merluza rebozada 'tres vuelcos'. Para una ración, se necesita una cola de 1,2 kg. del pescado, 2 dientes de ajo enteros, 4 dientes de ajo laminados, aceite de oliva para freír, 2 huevos, 1 guindilla cayena, vinagre de sidra y sal.

"Me dan ganas de llorar, está saliendo perfecto", ha llegado a comentar David de Jorge, y no tanto por su plato... ¡sino por el de Pablo y el de Sergio! La clave de esta receta está en los tres vuelcos. ¿En qué consiste? ¡Toma nota en el vídeo!