Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

El artista ha deleitado a todos con una entrevista inolvidable repleta de momentazos.

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

El carisma y la elegancia de Sergio Dalma han brillado en El Hormiguero. El cantante ha compartido vivencias, ha hecho reír a los presentes y ha demostrado por qué sigue siendo una de las voces más queridas del país.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la creencia del artista en la reencarnación. "Cada día nacemos y morimos", ha dicho Sergio reflexionando sobre la visión que tiene él sobre la vida.

La reflexión de Sergio Dalma sobre la vida en El Hormiguero: "Morimos y nacemos a diario"

Tras esto, el invitado ha hablado sobre su pendiente y el motivo que hay detrás de él. Según ha contado, se lo hizo nada más cumplir la mayoría de edad y supuso "un descalabro" en su casa, pero se volvió a abrir el agujero hace dos o tres años.

Además, también hemos podido conocer su lado más cómico. "Tuve una época de hacer muchos calvos", ha desvelado el cantante entre risas.

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Sergio Dalma en El Hormiguero

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"
En El Hormiguero

Sergio Dalma confiesa su faceta bromista: "Tuve una época de hacer muchos calvos"

El cantante ha revelado a Pablo Motos algunas de las mejoras bromas que ha gastado y ha aclarado que también las acepta con una sonrisa.

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"
En El Hormiguero

El motivo detrás del pendiente de Sergio Dalma: "Fue un descalabro en mi casa"

El cantante ha desvelado por qué y cuándo decidió hacérselo.

