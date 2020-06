Un viaje a Canarias con todo incluido, entre los fantásticos premios de 'El Hormiguero 3.0' a los sanitarios del público: "Es nuestra forma de daros las gracias"

Durante el enfrentamiento entre dos personas del público, hemos visto como 'El Hormiguero 3.0' entregaba la tarjeta con 3.000 euros al ganador del reto y, a la segunda clasificada le otorgaba un viaje de ida y vuelta a cualquier sitio de España.

En pleno reparto de premios, Pablo Motos ha rendido un increíble homenaje a todos los sanitarios que estaban en la grada del programa con unos fantásticos premios: viajes de ida y vuelta a cualquier sitio de España, un jamón, un smartwatch y un fabuloso viaje a Canarias con todo incluido.

"Es nuestra forma de daros las gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros", así ha dedicado el programa a todos los sanitarios por su lucha contra el coronavirus.

Pablo Motos, muy emocionado, le dedica el programa a los sanitarios: "Vuestra dignidad como seres humanos nos emociona"

De vuelta a la 'nueva normalidad', el público regresa al plató de 'El Hormiguero 3.0'. Además, con una dedicatoria muy especial: todas las personas que ocupan su lugar en la grada son sanitarios. Todos ellos nos han ayudado a luchar contra el coronavirus. ¡Misión cumplida!

"Nosotros no hemos visto el coronavirus, porque no hemos visto los muertos, no hemos visto el miedo en los ojos de los enfermos, no hemos visto el caos...", así han sido las emotivas palabras de Pablo Motos a todos aquellos sanitarios que han ayudado durante esta gran crisis. ¡Revívelo!