Omar Montes demuestra cómo suena 'Alocao' sin autotune en directo en 'El Hormiguero 3.0'

"El autotune es un instrumento", así ha defendido Omar Montes que su voz suene modificada en todas sus canciones. El cantante ha revelado durante su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0' que le gusta utilizar este aparato para modular la voz.

Omar Montes: "A mí me gusta tocar el autotune"

Pablo Motos ha retado a Omar Montes a cantar en directo durante el programa con su voz original. Omar Montes no lo ha pensado ni un segundo y se ha lanzado de lleno a cantar un trozo del éxito 'Alocao' en directo en 'El Hormiguero 3.0'. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Las palabras de arrepentimiento de Omar Montes sobre su fiesta ilegal: "Di una imagen horrorosa y lo asumo"

Durante su entrevista, Pablo Motos ha preguntado sobre la polémica de la fiesta ilegal en la que se vio envuelto Omar Montes. El cantante se ha mostrado arrepentido con su respuesta: "No soy ejemplo de nada".

El motivo fue un trabajo al que acudió pero confiesa que no estuvo acertado y dio "una imagen horrorosa". Con sinceridad, Omar Montes confiesa que no quiere dar esa imagen porque aunque no muestre su vida privada, tiene "muchas personas a mi cargo".