La confesión más íntima de Pablo Motos sobre 'El Hormiguero 3.0' durante el coronavirus: "Había mucho mal rollo"

Hemos llegado a la 'nueva normalidad' y Pablo Motos ha comenzado 'El Hormiguero 3.0' con una confesión muy íntima sobre los 101 días que el programa tuvo que seguir emitiendo cada semana sin público y a través de videollamadas con los invitados.

El presentador ha relatado que cuando volvieron a hacer el programa estaban "muertos de miedo", que entre el equipo se veían "caras largas" y "había mucho mal rollo". Algunos trabajadores se habían enfadado con sus parejas porque no entendían porqué tenían que venir a trabajar en medio de una pandemia mundial.

Pablo Motos: "Volví para que tuvieseis una rutina y una sonrisa"

Pablo Motos, con mucha emoción, recuerda que su decisión de seguir con el programa durante el coronavirus fue principalmente para que "la gente no perdiera la esperanza".

Pablo Motos, muy emocionado, le dedica el programa a los sanitarios: "Vuestra dignidad como seres humanos nos emociona"

Ahora, de vuelta a la 'nueva normalidad', el público regresa al plató de 'El Hormiguero 3.0'. Además, con una dedicatoria muy especial: todas las personas que ocupan su lugar en la grada son sanitarios. Todos ellos nos han ayudado a luchar contra el coronavirus. ¡Misión cumplida!

"Nosotros no hemos visto el coronavirus, porque no hemos visto los muertos, no hemos visto el miedo en los ojos de los enfermos, no hemos visto el caos...", así han sido las emotivas palabras de Pablo Motos a todos aquellos sanitarios que han ayudado durante esta gran crisis. ¡Revívelo!