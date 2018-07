Macaco, Susanna Griso, Leo Harlem, Jason Biggs y Seann William Scott son los próximos protagonistas de 'El Hormiguero 3.0'

-El lunes, 30 de abril, acudé al programa el músico y artista catalán Dani ‘Mono Loco’ Carbonell, más conocido como MACACO, que el pasado 27 de marzo publicó su nuevo disco, “El murmullo del fuego” (EMI Music). Su primer single es Love is the only way, se ha convertido en uno de los temas que más suenan en la radio y es una vitalista canción que es un reflejo de lo que ofrece el álbum: temas sencillos y positivos. Macaco ha aprovechado además este lanzamiento para sacar al mercado su primer libro, “Amor a lo diminuto” (Random House Mondadori), una selección de fotografías, poesías, textos y reflexiones del músico que hablan de su trayectoria, de su filosofía de vida y que muestran la faceta más artística y literaria de este popular músico.

-El martes, 1 de mayo, estará en nuestro plató uno de los rostros más representativos de Antena 3, la periodista SUSANNA GRISO, a la que todas las mañanas podemos ver al frente del magazine 'Espejo Público' , un programa diario de tres horas que se ha consolidado esta temporada como líder de audiencia en su franja. Susanna nos contará los entresijos del magazine que presenta –y que ya ha cumplido más de 1.000 emisiones- pero también repasará con nosotros algunos de los momentos más divertidos y las anécdotas de su carrera, que inició en Cataluña Radio y que, hace ya 14 años, le llevó a convertirse en una de las presentadoras más populares del país, al hacer tándem en el informativo con Matías Prats.

-El miércoles, 2 de mayo, tendremos en “El Hormiguero 3.0” a uno de los grandes humoristas y monologuistas del momento: el cómico LEO HARLEM, que acaba de protagonizar la última campaña de la Dirección General de Tráfico y que está ahora mismo de gira por los teatros de toda España con el espectáculo “Cómicos presentan a Leo Harlem y amigos”, acompañado de artistas como Sinacio, Daniel Delacámara o Sergio Olalla. Leo Harlem, que lleva ya diez años sobre las tablas, acumula muchísimas anécdotas de sus bolos y actuaciones, historias que conoceremos de primera mano de la mano de este cómico que ha saltado a la fama gracias a programas como El Club de la Comedia, El Club del Chiste o Sé lo que hicisteis.

-Y el jueves, 3 de mayo, recibiremos a los actores norteamericanos JASON BIGGS y SEANN WILLIAM SCOTT, que vienen a “El Hormiguero 3.0” a presentarnos la película American Pie: el reencuentro (Universal Pictures), que se estrena en cines el próximo 4 de mayo. En esta comedia, todos los personajes de American Pie, a los que conocimos hace más de una década, regresan a East Great Falls para participar en una reunión del instituto. Durante el esperado fin de semana descubrirán qué y quién ha cambiado y quién no lo ha hecho, pero también que el paso del tiempo y la distancia no pueden con los lazos de amistad. Años después nos enteramos de que Jim (Jason Biggs) se casó con Michelle (Alyson Hannigan), pero que Kevin (Thomas Ian Nicholas) y Vicky (Tara Reid) se separaron. Oz (Chris Klein) y Heather (Mena Suvari) también se distanciaron; y Finch (Eddie Kay Thomas) todavía echa de menos a la madre (Jennifer Coolidge) de Stifler (Sean William Scott), que sigue igual que siempre. Estos grandes amigos regresan como adultos, dispuestos a recordar y a inspirarse en los desaforados adolescentes que fueron antaño. A esta esperada reunión también vuelve Eugene Levy