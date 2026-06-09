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Esta noche, El Hormiguero recibirá a Teresa Riott y Jon Kortajarena

Los intérpretes estarán juntos por primera vez en el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos profesionales.

Teresa Riott y Jon Kortajarena

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El Hormiguero recibe esta noche a Teresa Riott y Jon Kortajarena, dos de los rostros más destacados del panorama audiovisual español. Ambos visitan el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán cómo afrontan nuevos retos interpretativos, su experiencia en diferentes producciones y algunas anécdotas de rodaje. Además, habrá espacio para conocer mejor su trayectoria y descubrir su lado más personal en una conversación cercana y distendida.

Sobre ellos:

Teresa Riott se ha consolidado como una de las actrices jóvenes con mayor proyección de la ficción española gracias a sus trabajos en cine y televisión. Por su parte, Jon Kortajarena ha construido una exitosa carrera internacional tanto en el mundo de la moda como en la interpretación, convirtiéndose en uno de los españoles más reconocidos fuera de nuestras fronteras. Juntos representan dos trayectorias muy distintas, pero igualmente destacadas dentro de la industria audiovisual.

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