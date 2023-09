Miguel Bosé recuerda el grave problema de salud por el que atravesó de joven: "Me dio malaria y estuve en coma"

Miguel Bosé ha vuelto a El Hormiguero después de recuperarse del pequeño problema se salud por el que pasó hace unos días y que precisamente provocó la cancelación de la entrevista que estaba programada para hacer un par de semanas.

El cantante ha recordado algunos de los momentos que más le han marcado en su vida, especialmente en la infancia y juventud. El cantante se ha abierto y ha hablado de la relación que tuvo con sus padres y eso derivó en que Pablo Motos le preguntase por un viaje que hizo a África con su padre que casi lo mata.

"Me dio malaria y estuve en coma con 10 años", ha explicado. El presentador no entendía cómo su padre no le había dado al niño la pastilla contra esa enfermedad y el cantante ha explicado que para su progenitor eso era "una mariconada".

Por un momento, el médico pensó que Miguel no se recuperaría, pero, por suerte, consiguió recuperarse. Ese hecho provocó una grave crisis entre sus padres y poco tiempo después se separarían. ¡Dale al play y escucha el relato completo!