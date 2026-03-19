Hoy, Megan Montaner y Rodolfo Sancho hablarán sobre la próxima temporada de Entre tierras en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Megan Montaner y Rodolfo Sancho, que visitan el programa para hablar de la segunda temporada de Entre tierras, que llegará próximamente.

Durante la entrevista, ambos actores avanzarán algunas claves de esta nueva entrega, compartirán cómo ha sido el rodaje y reflexionarán sobre la evolución de sus personajes. Además, comentarán el éxito de la primera temporada y las expectativas ante esta continuación, en una charla que combinará actualidad, ficción y anécdotas de rodaje.

Sobre ellos:

Megan Montaner y Rodolfo Sancho cuentan con una amplia trayectoria en televisión y cine. Montaner se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de la ficción española, mientras que Sancho ha participado en numerosas series y proyectos a lo largo de su carrera, siendo uno de los rostros más reconocidos del sector audiovisual en España.