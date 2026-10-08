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Hoy, El Hormiguero recibirá en plató a Luis Zahera

El actor será el protagonista de una noche que promete confesiones, sinceridad y muchas risas.

Luis Zahera

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El Hormiguero recibe a Luis Zahera, uno de los actores más reconocidos del cine español. El intérprete regresa al programa para hablar con Pablo Motos de sus nuevos proyectos y repasar algunos de los momentos más importantes de una trayectoria marcada por numerosos personajes inolvidables.

Durante la entrevista, Zahera comparte algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y recuerda anécdotas de sus trabajos en cine, televisión y teatro. Además, muestra su habitual sentido del humor y su lado más personal en una conversación en la que no faltarán las historias y las risas.

Sobre él:

Luis Zahera cuenta con una extensa trayectoria como actor y se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la interpretación española. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas películas y series y ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos dos premios Goya por sus trabajos en El Reino y As bestas.

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