Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresan a El Hormiguero para contar detalles de la nueva temporada de Emparejados

Nuestra pareja favorita serán los encargados de poner el humor en esta semana de estreno de El Hormiguero presentando la nueva temporada de su Emparejados.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido

El estreno de la vigésima temporada de El Hormiguero no para, y para esta noche tenemos la visita de nuestra pareja favorita.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido regresan para poner el humor a una noche que promete muchas risas y novedades sobre Emparejados, el programa que presentan juntos en Antena 3, y que muy pronto contará con una nueva temporada.

Joaquín y Susana, una química que se traslada a la pantalla

Joaquín Sánchez ha demostrado que la televisión es su segundo hogar. No es el verde del Benito Villamarín, pero el exfutbolista sabe moverse por los platós con el humor y el entretenimiento que le caracteriza.

Tras los éxitos de Joaquín el novato, La penúltima y me voy, y El capitán en América, en los que hemos podido ver la faceta más personal del exfutbolista, así como su vida en familia, Joaquín se ha embarcado en Emparejados con Susana, su esposa, otro proyecto rotundo donde muchas parejas se ponen a prueba a las entrevistas y juegos que les han preparado Joaquín y Susana.

