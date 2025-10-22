Esta noche, Blanca Suárez y Manu Ríos acudirán juntos a El Hormiguero

Netflix ofrece la segunda entrega del éxito Respira, que se podrá ver a partir del 31 de octubre en la plataforma. La trama aborda el día a día en un hospital con mucha afluencia, en el que el personal sanitario se enfrenta a situaciones de mucha tensión, con los pacientes y entre los propios trabajadores.

Sus protagonistas, Blanca Suárez y Manu Ríos estarán esta noche en El Hormiguero para hacer la promoción de la serie y pasar un buen rato junto a Pablo Motos y todo el equipo.

Sobre ellos:

Blanca Suárez es una actriz muy consolidada dentro del cine español. La madrileña se dio a conocer en “El internado” y desde ese momento no le han faltado proyectos. Manu Ríos, nació en Ciudad Real y despegó con sus videos virales cantando. Su potente voz y sus grandes dotes para la actuación le llevaron a formar parte de la serie Élite, en la que dio el gran salto.