Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero

Esta noche, JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen el humor a El Hormiguero

Dos reyes de la comedia se juntan para presentar su nueva película.

Esta noche, JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen el humor a El Hormiguero

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Los humoristas y actores JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen una película que podría ser casi un biopic de alguno de los dos. “Sujétame el cubata”, una película en la que el protagonista, JJ Vaquero, luchará por salvar su bar, El Erizo, de un cierre inminente por problemas económicos. Esta historia cómica, pero con muchos matices reales, llega a los cines el próximo 17 de octubre.

Los invitados son dos míticos de El Hormiguero y Pablo Motos les hará preguntas comprometidas para sonsacarles divertidas anécdotas. “No tienen ni idea del lío en el que los voy a meter”, ha confesado Pablo Motos sobre la visita de los cómicos.

Sobre ellos:

JJ Vaquero es un humorista nacido en Valladolid. Es multidisciplinar, lo mismo levanta 200 kilos como escribe un guion de programa. En El Hormiguero estuvo como colaborador y guionista, ha pisado la televisión, la radio e incluso trabajó como camarero, pero lo que mejor se le da es hacer reír a la gente. Por su parte, Goyo Jiménez es original de Melilla, pero albaceteño de educación. También trabaja en la radio, como colaborador en Más de Uno junto a Carlos Alsina, que lo combina con espectáculos de humor por toda España.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Esta noche, JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen el humor a El Hormiguero

Esta noche, JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen el humor a El Hormiguero

La estrategia de Pablo López para quedarse con esta talent de La Voz: “No me dejes caer”

La estrategia de Pablo López para quedarse con esta talent de La Voz: “No me dejes caer”

La indignación de Susana Saborido ante la decisión de Alba y Sergio

“Me habéis roto el corazón”: la indignación de Susana Saborido ante la decisión de Alba y Sergio

Emoción, verdad y sentido del humor: la improvisada canción de arrepentimiento de Sebastián Yatra a Mika en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Emoción, verdad y sentido del humor: la improvisada canción de arrepentimiento de Sebastián Yatra a Mika en La Voz

Alquiler hijo
Denuncia

Soltera y con hijos, ¿un obstáculo para encontrar piso?: "Al poner que tenía dos hijas, ni me contestaban"

Joaquín se define como suegro: “Al principio me costó, ahora le dejo sentarse a comer con nosotros”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Joaquín se define como suegro: “Al principio me costó, ahora le dejo sentarse a comer con nosotros”

El presentador de Emparejados ha confesado que al principio no llevó nada bien que su hija tuviera novio.

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”
Mejores momentos | Audiciones

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

El malagueño se había quedado muy tocado al ver que no entraban en el programa, momento en el que Yatra ha pulsado el botón del arrepentimiento para tener al trío en su equipo.

Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

¡Venimos a darlo todo! Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

Tamara Falcó

Tamara Falcó cuenta una hilarante historia de su infancia relacionada con las setas

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

Publicidad