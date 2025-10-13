Esta noche, JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen el humor a El Hormiguero

Los humoristas y actores JJ Vaquero y Goyo Jiménez traen una película que podría ser casi un biopic de alguno de los dos. “Sujétame el cubata”, una película en la que el protagonista, JJ Vaquero, luchará por salvar su bar, El Erizo, de un cierre inminente por problemas económicos. Esta historia cómica, pero con muchos matices reales, llega a los cines el próximo 17 de octubre.

Los invitados son dos míticos de El Hormiguero y Pablo Motos les hará preguntas comprometidas para sonsacarles divertidas anécdotas. “No tienen ni idea del lío en el que los voy a meter”, ha confesado Pablo Motos sobre la visita de los cómicos.

Sobre ellos:

JJ Vaquero es un humorista nacido en Valladolid. Es multidisciplinar, lo mismo levanta 200 kilos como escribe un guion de programa. En El Hormiguero estuvo como colaborador y guionista, ha pisado la televisión, la radio e incluso trabajó como camarero, pero lo que mejor se le da es hacer reír a la gente. Por su parte, Goyo Jiménez es original de Melilla, pero albaceteño de educación. También trabaja en la radio, como colaborador en Más de Uno junto a Carlos Alsina, que lo combina con espectáculos de humor por toda España.