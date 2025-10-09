Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Se atreve a todo!

¿Heavy o mujer? El reto de Trancas y Barrancas que hace reír a Ana Mena en El Hormiguero

Ana Mena vivió uno de los momentos más divertidos de la noche al enfrentarse al loco reto de las hormigas.

Ana Mena

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

Ana Mena ha visitado El Hormiguero para presentar ‘Lárgate’, el primer single de su próximo disco, un trabajo muy esperado con el que la artista malagueña abre una nueva etapa musical. Durante la entrevista, Ana habló de todo el proceso creativo del álbum y recordó los dos intensos años que pasó de gira con ‘Bellodrama’, su anterior disco.

La cantante compartió con Pablo Motos su experiencia actuando en Japón, aunque confesó que apenas ha aprendido japonés, no dudó en aceptar el reto de Motos de cantar ‘Madrid City’ en este idioma, provocando las risas del público. Además nos ha contado su experiencia en la próxima edición de La Voz Kids en la que participa como coach.

Pero uno de los momentos más divertidos de la noche llegó con Trancas y Barrancas, que retaron a Ana Mena a participar en un peculiar juego: adivinar si una persona era heavy o mujer solo observándola de espaldas. Un reto lleno de humor en el que la cantante tuvo que poner a prueba todos sus sentidos mientras las hormigas lanzaban sus ocurrencias y comentarios más disparatados.

Entre música, risas y anécdotas, Ana Mena volvió a conquistar el plató de El Hormiguero, demostrando su simpatía, naturalidad y la ilusión con la que afronta esta nueva etapa profesional con ‘Lárgate’ como carta de presentación.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Ana Mena

¿Heavy o mujer? El reto de Trancas y Barrancas que hace reír a Ana Mena en El Hormiguero

Esta noche, José Sacristán presenta su nueva obra teatral en El Hormiguero

Esta noche, José Sacristán presenta su nueva obra teatral en El Hormiguero

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos... ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos… ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”
Mejores momentos | Programa 6

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”

¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas
Mejores momentos | Programa 6

¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas

La sorprendente reacción de Anavi al ver el chapuzón de su hermano: “Merecido te lo tienes”
Mejores momentos | Programa 6

La sorprendente reacción de Anavi al ver el chapuzón de su hermano: “Merecido te lo tienes”

La jugadora, que había quedado eliminada en la ronda anterior, se ha puesto a cantar con mucha soltura y a celebrarlo pese a ser un nuevo contratiempo para su propio equipo.

El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al “sexto del equipo” gracias a un sombrero
Mejores momentos | Programa 6

El conmovedor homenaje de El calvario de los Quesada al “sexto del equipo” gracias a un sombrero

Manu se ha emocionado al explicar que la familia cuenta “con ventaja” porque ese gorro pertenecía a su suegro.

Ana Mena ciencia Hormiguero

El equipo de ciencia rinde homenaje a Ana Mena al interpretar 'Madrid city' con un nuevo instrumento

¿Una bolsa de patatas puede salvarte la vida? El Monaguillo lo demuestra en una surrealista performance

¿Una bolsa de patatas puede salvarte la vida? El Monaguillo lo demuestra en una surrealista performance

Ana Mena

Ana Mena se enfrenta al reto de dibujar a ciegas a un fan del público de El Hormiguero

Publicidad