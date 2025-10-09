¿Heavy o mujer? El reto de Trancas y Barrancas que hace reír a Ana Mena en El Hormiguero

Ana Mena ha visitado El Hormiguero para presentar ‘Lárgate’, el primer single de su próximo disco, un trabajo muy esperado con el que la artista malagueña abre una nueva etapa musical. Durante la entrevista, Ana habló de todo el proceso creativo del álbum y recordó los dos intensos años que pasó de gira con ‘Bellodrama’, su anterior disco.

La cantante compartió con Pablo Motos su experiencia actuando en Japón, aunque confesó que apenas ha aprendido japonés, no dudó en aceptar el reto de Motos de cantar ‘Madrid City’ en este idioma, provocando las risas del público. Además nos ha contado su experiencia en la próxima edición de La Voz Kids en la que participa como coach.

Pero uno de los momentos más divertidos de la noche llegó con Trancas y Barrancas, que retaron a Ana Mena a participar en un peculiar juego: adivinar si una persona era heavy o mujer solo observándola de espaldas. Un reto lleno de humor en el que la cantante tuvo que poner a prueba todos sus sentidos mientras las hormigas lanzaban sus ocurrencias y comentarios más disparatados.

Entre música, risas y anécdotas, Ana Mena volvió a conquistar el plató de El Hormiguero, demostrando su simpatía, naturalidad y la ilusión con la que afronta esta nueva etapa profesional con ‘Lárgate’ como carta de presentación.