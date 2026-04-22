Hoy, Elsa Pataky será la protagonista en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Elsa Pataky, una de las intérpretes españolas con mayor proyección internacional. La actriz visita el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Pataky compartirá su experiencia trabajando en producciones internacionales, cómo ha evolucionado su trayectoria fuera de España y algunas anécdotas de rodaje. También habrá espacio para conocer su lado más personal, en una charla cercana que combinará actualidad y entretenimiento.

Sobre ella:

Elsa Pataky es actriz y modelo, conocida por su participación en grandes producciones internacionales. A lo largo de su carrera ha trabajado en cine y televisión tanto en España como en Hollywood, consolidándose como uno de los rostros españoles más reconocidos a nivel global. Su versatilidad y proyección internacional la han convertido en una figura destacada del panorama audiovisual.