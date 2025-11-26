Antena 3 LogoAntena3
Impresionante

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

El equipo del programa ha preparado un show aéreo y pirotécnico digna de una película.

¡Menudo espectáculo! El Hormiguero 'inaugura' la Navidad junto a David Bisbal

David Bisbal ha vuelto a conquistar El Hormiguero con su espontaneidad, su sentido del humor y esa alegría tan suya. El cantante ha compartido recuerdos, anécdotas y momentos llenos de cercanía que han hecho vibrar al público.

Para poner el broche de oro a la visita del invitado con un espectáculo para dar la bienvenida a la Navidad en honor a Bisbal. Con una surrealista coreografía de 350 drones y pirotecnia, el programa ha hecho un show inolvidable.

La noche ha concluido de la mejor manera con un momentazo inolvidable y único para el cual han necesitado permisos de todo tipo y una preparación de lo más exhaustiva. ¡Así ha sido!

