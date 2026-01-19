Hoy, Ana Mena y Óscar Casas presentarán su nueva película en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Ana Mena y Óscar Casas, que se sientan juntos en el programa para presentar su nueva película. La cantante y actriz, junto al actor, comparten protagonismo en este nuevo proyecto cinematográfico que los une por primera vez en la gran pantalla y que llega cargado de emoción y nuevas facetas interpretativas.

Durante la entrevista, ambos contarán cómo ha sido trabajar juntos, el proceso de rodaje y el reto que ha supuesto este proyecto para sus respectivas carreras. Una visita que permitirá conocerlos desde un lado más cercano y descubrir cómo han afrontado esta experiencia compartida delante de las cámaras.

Sobre ellos:

Ana Mena ha consolidado una sólida carrera tanto en la música como en la interpretación, convirtiéndose en una de las artistas más populares de su generación. Óscar Casas, por su parte, ha ido construyendo una trayectoria en constante crecimiento dentro del cine y la televisión, destacando por su versatilidad y evolución como actor. Juntos, suman talento y carisma en esta nueva aventura cinematográfica.