Vuelve a ver la entrevista completa a Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero

La presencia de Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero ha regalado una entrevista dinámica y cercana. Ambos han compartido historias y sensaciones, conquistando al público con su naturalidad.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la capacidad creativa de Ana para componer. La artista ha desvelado que Óscar le ha servido como inspiración y que, tanto del amor, como del desamor, se escriben muy buenas letras.

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo fue el día en el que se conocieron y de qué manera terminaron enamorándose. Ellos han desvelado que había buen rollo desde el principio, pero que durante el rodaje surgió el amor.

Además, el presentador también ha querido conocer, de primera mano, qué es lo que más y lo que menos les gusta al uno del otro. "Es una de las personas más honestas que he conocido", ha dicho Ana sobre Óscar.