¡Espectacular homenaje a Raphael! Así ha recreado el equipo de ciencia la portada de su disco "Victoria"

Raphael ha cerrado la semana en 'El Hormiguero' con el motivo de su nuevo disco, el 89 de su carrera, que sale el 8 de noviembre y que ha compuesto Pablo López, su gran amigo.

El equipo de ciencia ha querido hacer un pequeño homenaje al artista recreando la portada de su disco. Un reto bastante complicado, según el propio Marron porque puede quedar muy bien o puede ser un verdadero desastre... ¿Cuál habrá sido el resultado final?

Así que, en homenaje a nuestro invitado Raphael, vamos a llevar a cabo una fotografía de larga exposición para reproducir la portada de su disco empleando bengalas.

La fotografía de larga exposición captura un elemento que la fotografía convencional no puede: el tiempo. En una fotografía de larga exposición, el obturador permanece abierto mucho tiempo, para así capturar los elementos estáticos a la vez que los elementos móviles se plasman de forma borrosa, como manchas o rastros. De esta forma, los objetos brillantes formarán rastros visibles y, por el contrario, los objetos oscuros desaparecerán.

En realidad, las luces de bengala o “estrellitas” como se las denomina en muchos lugares se basan en una reacción química muy básica para la que solo hace falta un combustible metálico y un oxidante. En el caso de las bengalas, ese combustible suele ser polvo de hierro, aunque a veces se utilizan otros metales como el aluminio o incluso el titanio. El oxidante es nitrato de potasio, y todo ello se amalgama mediante un derivado del almidón llamado dextrina.

La reacción química la inicia el oxidante al aplicar calor, y no es muy diferente a la de un explosivo pirotécnico, solo que en este caso no está confinado en un recipiente a presión, por lo que no explosiona. Al aplicar una llama a la mezcla, se libera oxígeno que oxida el metal y hace aumentar aún más la temperatura, encendiendo las partículas cercanas y extendiendo la reacción. Las chispas no son otra cosa que las finas partículas de hierro que salen disparadas y se consumen en el aire por efecto del calor.