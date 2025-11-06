Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mucho humor

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

El colaborador del programa ha aprovechado la llegada del escritor para hacer una de sus imperdibles sketches.

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

Publicidad

Juan del Val ha llenado El Hormiguero de ingenio, humor y provocación. El escritor ha hablado con su naturalidad característica, combinando momentos de reflexión con otros de pura diversión.

No todos los días se cuenta con un Premio Planeta en el plató y, por ello, Juan Carlos Ortega ha querido preparar un sketch irónico y desternillante sobre este premio escenificando a una pareja mayor cuyo ídolo es el invitado.

El escritor no ha podido aguantar la risa en lo que ha sido uno de los momentos más desternillantes de la noche. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

"Para nosotros tú serías el mejor premio": la desternillante parodia del Premio Planeta de Juan Carlos Ortega:

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"
En El Hormiguero

La complicada infancia de Juan del Val: "Ese fracaso a mí me creó una herida"

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy
¡Bienvenidos!

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?
El Rosco | 6 de noviembre

Un Rosco muy reñido… hasta que un fallo de Manu lo cambia todo: ¿podrá remontar?

El concursante madrileño ha notado el lastre de su error, especialmente cuando Rosa se ha plantado con 22 aciertos.

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 6 de noviembre

Manu sale ‘coronado’ con su nuevo poema de despedida para los invitados de Pasapalabra

El concursante ha dejado con la boca abierta a Nicolás Coronado, Alberto Chicote, Laura Galán y Soraya Arnelas.

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

Soraya Arnelas brilla en Pasapalabra cantando ‘You will shine’, el avance de su próximo disco

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini

El breve dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal cantando ‘Se fue’ de Laura Pausini

Mabel Lozano

La incomprensión que vivió Mabel Lozano en sus inicios: "Mis amigos se reían de mí por contar historias sobre la trata de mujeres"

Publicidad