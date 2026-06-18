Trancas y Barrancas sacan el lado más humano de Alberto Núñez Feijóo con su Rueda de prensa ibérica

Alberto Núñez Feijóo nos ha dejado en El Hormiguero una gran cantidad de declaraciones institucionales. En la entrevista con Pablo Motos, Feijóo ha explicado su posición respecto a la actualidad política del país y ha expuesto cuál es su plan de gobierno.

Para amenizar la noche, Trancas y Barrancas le han sometido a su Rueda de prensa ibérica y así conseguir conocerlo más en lo personal. Acostumbrados a ver únicamente la faceta política del líder del PP, las hormigas han conseguido sacar su lado más humano, haciéndole preguntas del día a día.

Desde su ropa de estar por casa, hasta sus relaciones con los políticos tras las cámaras. De la mano de las hormigas hemos podido conocer cuáles son los gustos personales de Feijóo y su faceta más cercana. ¡Dale play al vídeo de arriba para revivir este momento!

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