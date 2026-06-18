Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Trancas y Barrancas sacan el lado más humano de Alberto Núñez Feijóo con su Rueda de prensa ibérica

El líder del Partido Popular ha tenido una pequeña rueda de prensa con las hormigas para responder a temas cotidianos, muy alejados de la política.

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo nos ha dejado en El Hormiguero una gran cantidad de declaraciones institucionales. En la entrevista con Pablo Motos, Feijóo ha explicado su posición respecto a la actualidad política del país y ha expuesto cuál es su plan de gobierno.

Para amenizar la noche, Trancas y Barrancas le han sometido a su Rueda de prensa ibérica y así conseguir conocerlo más en lo personal. Acostumbrados a ver únicamente la faceta política del líder del PP, las hormigas han conseguido sacar su lado más humano, haciéndole preguntas del día a día.

Desde su ropa de estar por casa, hasta sus relaciones con los políticos tras las cámaras. De la mano de las hormigas hemos podido conocer cuáles son los gustos personales de Feijóo y su faceta más cercana. ¡Dale play al vídeo de arriba para revivir este momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Trancas y Barrancas sacan el lado más humano de Alberto Núñez Feijóo con su Rueda de prensa ibérica

Niña Pastori

Esta noche, El Hormiguero disfrutará de la visita de Niña Pastori

A Dani no le salen bien las cuentas en ¡Salta!: “He sumado en vez de multiplicar”

A Dani no le salen bien las cuentas en ¡Salta!: “He sumado en vez de multiplicar”

¡Por no escuchar a su hijo! Manuel cae derrotado por Lamine Yamal en ¡Salta!
Mejores momentos | 17 de junio

¡Por no escuchar a su hijo! Manuel cae derrotado por Lamine Yamal en ¡Salta!

El error imperdonable de un madridista en ¡Salta!: Sergio Ramos... ¿en Neptuno?
Mejores momentos | 17 de junio

El error imperdonable de un madridista en ¡Salta!: Sergio Ramos... ¿en Neptuno?

Miguel Ángel hace historia en ¡Salta!: gana 50.000 euros y entra en el club de máximos campeones
Mejores momentos | 17 de junio

Miguel Ángel hace historia en ¡Salta!: gana 50.000 euros y entra en el club de máximos campeones

El concursante, razonando mucho las opciones, ha ido arriesgando hasta hacerse con el máximo premio del programa, con el que podrá ayudar a sus padres.

La maldición de Hawái: de destino soñado por Daida a provocar su caída en ¡Salta!
Mejores momentos | 17 de junio

La maldición de Hawái: de destino soñado por Daida a provocar su caída en ¡Salta!

A pesar de su pasión por el baile hawaiano, la concursante ha fallado con una respuesta que inesperadamente tenía que ver con este destino paradisiaco.

Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

Así ha sido la entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Así se compromete Alberto Núñez Feijóo a acabar con el problema de la vivienda

Así se compromete Alberto Núñez Feijóo a acabar con el problema de la vivienda

Publicidad