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Trancas y Barrancas ponen a pruebla velocidad de reacción de Tom Holland y Zendaya

Los actores de Hollywood le han demostrado su velocidad de reacción para reconocer a compañeros de profesión a las hormigas.

Trancas y Barrancas ponen a prueba la velocidad de reacción de Tom Holland y Zendaya

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Ismael Jiménez
Publicado:

Tom Holland y Zendaya nos han contado en El Hormiguero cómo ha sido su experiencia rodando su última película. Pero, como siempre, las hormigas han aparecido para darle un poco de dinamismo a la entrevista poniéndolos a prueba.

Trancas y Barrancas les han retado a los actores a adivinar qué compañero suyo se escondía detrás de sus caras antes de que se les acabe el tiempo. Tom Hollans y Zendaya nos han demostrado que conocen a la perfección a todos sus compañeros con los que han compartido numerosos sets de rodaje.

Aunque parecía un reto fácil al principio, las hormigas han hecho que los actores practiquen su memoria fotográfica al máximo. ¡Dale al play para revivir este momento!

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Trancas y Barrancas ponen a prueba la velocidad de reacción de Tom Holland y Zendaya

Trancas y Barrancas ponen a pruebla velocidad de reacción de Tom Holland y Zendaya

Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

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