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La sincera opinión de Alaska sobre la duración de los conciertos: "Que Raphael me perdone"

La cantante ha demostrado con Trancas y Petancas su característico sentido del humor y su personalidad inconfundible, en una charla llena de cercanía, espontaneidad y mucho carisma.

La sincera opinión de Alaska sobre la duración de los conciertos: "Que Raphael me perdone"

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Alberto Mendo
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Alaska ha llenado de música El Hormiguero como guinda a una semana estelar. La actriz ha compartido anécdotas de su carrera, su evolución artística y su visión sobre la industria musical. También ha presentado su nuevo disco y la charla sobre sus canciones ha deparado una inesperada y romántica declaración de amor a Mario Vaquerizo.

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Tras la entrevista, la invitada ha jugado con Trancas y Petancas. Las hormigas han querido descubrir lo que han titulado como: "Los sabios consejos de Alaska para jóvenes artistas". Entre las curiosidades que han puesto a la cantante en un dilema, ha destacado cuánto cree que debe durar un concierto. "Que Raphael me perdone", ha respondido, asegurando que el único concierto de tres horas que disfruta es el suyo.

Alaska también ha provocado las risas cuando ha opinado sobre si recomienda que el mánager sea tu pareja, teniendo en cuenta que es su caso con Mario Vaquerizo. La cantante ha recordado que su relación fue primero laboral antes que romántica. ¡Dale al play y descubre todas las anécdotas y consejos!

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