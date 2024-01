El pronóstico de Miguel Ángel Revilla sobre la política en España: "Este Gobierno no va a aguantar dos años"

Miguel Ángel Revilla ha vuelto a El Hormiguero para hablar sobre la realidad política y social que atraviesa España en estos momentos. El expresidente de Cantabria ha llegado dispuesto a compartir su opinión junto a Pablo Motos, como ya ha hecho en las otras treinta ocasiones que ha visitado el programa. ¡Es la persona que más veces ha pasado por esa silla!

Después de recordar algunos de los momentos que más le han marcado en la política, Pablo Motos ha querido preguntarle al invitado que más veces ha estado en el programa por cómo ve el futuro próximo de la política en España con todo el revuelo que se ha formado en los últimos meses.

"Te juro que me alegraría equivocarme de este vaticinio que te hago hoy", ha comenzado explicando el expresidente de Cantabria. Aunque cree que Puigdemont no tendrá tan fácil caminar libremente por Cataluña, no confía en que este Gobierno aguante dos años.

"Estos se han venido arriba, cuando ya estaban acabados. Puigdemont era ya un hombre de anécdota, el problema es que han sacado cinco que son los que mandan en España. Y no para nada bueno", ha recalcado Miguel Ángel Revilla. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que ha comentado al respecto!