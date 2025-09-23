Así ha sido la entrevista completa a Pedro J. Ramírez en El Hormiguero

Pedro J. Ramírez ha acudido a El Hormiguero para compartir anécdotas de su vida profesional y reflexionar sobre el papel del periodismo en la sociedad actual, regalándonos momentos únicos y cargados de emoción.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la influencia del poder en los medios de comunicación. El invitado ha asegurado que fue destituido del periódico que él mismo fundó por haber destapado los casos de corrupción del PP.

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo ejerce esta presión el Gobierno sobre los periodistas. Pedro ha dicho que "el poder intenta engullir a quién le incomoda" y ha relatado a qué se enfrentan todos aquellos que desvelen información que no les gusta.

Además, antes de terminar con la entrevista, el comunicador ha lanzado un crítico mensaje a Pedro Sánchez. Según ha afirmado creer, "va ser difícil que haya una democracia" si el presidente vuelve a ser electo en las urnas.