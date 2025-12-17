Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

En las pasadas Campanadas

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

La presentadora ha explicado los miedos que le surgieron tras ser madre, preocupada siempre por dar la mejor alimentación a su bebé.

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Cristina Pedroche ha visitado El Hormiguero ha pocos días de protagonizar, por duodécima vez, las Campanadas. La invitada ha dado algunas pistas sobre las sorpresas que está preparando con su vestido para la cita de Fin de Año y sobre cómo vive la cuenta atrás hacia un evento que se ha convertido en una tradición imprescindible.

Durante la entrevista, Cristina también ha hablado de la polémica que suscitó con la leche materna en el vestido de la pasada Nochevieja. "Me dolía que se me cuestionara que mi leche no era lo suficientemente buena, que no era lo suficientemente madre", ha confesado. Llegó incluso a pensar, al llevar a su bebé al pediatra, que se lo podían quitar si no lo veían del todo sano: "Tuve un posparto malo".

La presentadora ha explicado su historia. "Me empecé a sacar leche para verla", ha contado, añadiendo que la guardaba porque le daba "mucho miedo" dársela al bebé pero, a la vez, que se desenganchara de su pecho si optaba por el biberón. Empezó a guardar su leche materna y, como caduca a los seis meses, decidió hacerse un vestido con ella.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

Una concursante de El 1% sorprende con el final de su segunda cita con su novio: “Acabamos en el coche y…”

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

El mejor comienzo en la historia de El 1%: ¡ningún eliminado en la primera ronda!

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Cristina Pedroche en El Hormiguero

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero
Artista de light painting

Vestido de luz: la impresionante creación de Frodo DKL para Cristina Pedroche en El Hormiguero

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo
Surrealista

"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo

La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!
¡Impresionante!

La sorpresa del mago Yunke para Cristina Pedroche: ¡consigue que vuele en El Hormiguero!

El efecto mágico que lograban los doce globos dorados, simbolizando las uvas, se ha convertido en algo increíble cuando la presentadora se ha quedado volando sin su ayuda.

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega
Mucho humor

¿Le roban el vestido a Cristina Pedroche? Así ha sido el desternillante sketch de Juan Carlos Ortega

El cómico ha preparado un divertido sketch con inteligencia artificial donde un hombre ha conseguido ponerse el vestido de Cristina.

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

Una orquesta se enfrenta al chile más picante del mundo: ¿Podrán continuar con la función?

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Pablo Motos, Trancas y Barrancas acorralan a Cristina Pedroche con sus preguntas sobre el vestido: "Prefiero no contestar"

Publicidad