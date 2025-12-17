Cristina Pedroche aclara cómo decidió hacerse el vestido con su propia leche materna: "Tuve un posparto malo"

Cristina Pedroche ha visitado El Hormiguero ha pocos días de protagonizar, por duodécima vez, las Campanadas. La invitada ha dado algunas pistas sobre las sorpresas que está preparando con su vestido para la cita de Fin de Año y sobre cómo vive la cuenta atrás hacia un evento que se ha convertido en una tradición imprescindible.

Durante la entrevista, Cristina también ha hablado de la polémica que suscitó con la leche materna en el vestido de la pasada Nochevieja. "Me dolía que se me cuestionara que mi leche no era lo suficientemente buena, que no era lo suficientemente madre", ha confesado. Llegó incluso a pensar, al llevar a su bebé al pediatra, que se lo podían quitar si no lo veían del todo sano: "Tuve un posparto malo".

La presentadora ha explicado su historia. "Me empecé a sacar leche para verla", ha contado, añadiendo que la guardaba porque le daba "mucho miedo" dársela al bebé pero, a la vez, que se desenganchara de su pecho si optaba por el biberón. Empezó a guardar su leche materna y, como caduca a los seis meses, decidió hacerse un vestido con ella.