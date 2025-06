Nicky Jam deja flipadas a Trancas y Barrancas con su avión privado: "Tengo cama, es grande"

Con energía y buena música, así ha sido la nueva visita de Nicky Jam a El Hormiguero. La estrella del reguetón ha demostrado su carisma y su talento durante la entrevista con Pablo Motos, compartiendo anécdotas y secretos como las dudas que tuvo al grabar uno de sus mayores éxitos, 'El perdón', con Enrique Iglesias.

La entrevista no ha terminado ahí, porque Trancas y Barrancas le tenían preparadas 'Preguntas para romper el hielo'. Nicky Jam ha hablado de su colección de gorras, de su afición al baloncesto y del superpoder que le gustaría tener: "Leer la mente de las personas, saber lo que están pensando, aunque yo casi tengo ese poder".

Lo que ha dejado alucinadas a las hormigas es saber que tiene avión privado. Nicky Jam ha contado todos los detalles: caben 14 personas, pero no puede hacer vuelos transoceánicos. "Tiene siete horas máximo de vuelo", ha explicado, lo que agradece porque le gusta parar y hacer "una estiradita". Y otro dato importante: "Tengo cama, aunque el cinturón de seguridad no lo he visto".