Disfruta de la entrevista completa a Marc Márquez en El Hormiguero

El Hormiguero ha recibido a Marc Márquez en una noche repleta de anécdotas, risas y emoción. Con su naturalidad y cercanía, el piloto ha mostrado el lado más humano detrás de uno de los grandes nombres del motociclismo mundial.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su última caída reflexionando sobre el proceso de superar una lesión. "Ha sido más duro mentalmente que físicamente", ha asegurado el invitado.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su sensación cuando se volvió a alzar con el Campeonato Mundial de MotoGP. "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca", ha dicho Marc sobre su séptimo título en la categoría reina de motociclismo.

Además, también ha contado cómo es competir contra su hermano, el subcampeón. El piloto ha asegurado que es algo increíble y que este año les ha unido más que nunca.