Disfruta de la entrevista completa a Marc Márquez en El Hormiguero

El piloto de MotoGP ha subido las pulsaciones en una entrevista con momentazos de todo tipo.

Disfruta de la entrevista completa a Marc Márquez en El Hormiguero

El Hormiguero ha recibido a Marc Márquez en una noche repleta de anécdotas, risas y emoción. Con su naturalidad y cercanía, el piloto ha mostrado el lado más humano detrás de uno de los grandes nombres del motociclismo mundial.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su última caída reflexionando sobre el proceso de superar una lesión. "Ha sido más duro mentalmente que físicamente", ha asegurado el invitado.

Marc Márquez

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su sensación cuando se volvió a alzar con el Campeonato Mundial de MotoGP. "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca", ha dicho Marc sobre su séptimo título en la categoría reina de motociclismo.

Además, también ha contado cómo es competir contra su hermano, el subcampeón. El piloto ha asegurado que es algo increíble y que este año les ha unido más que nunca.

Marc Márquez analiza en El Hormiguero su rivalidad con su hermano Álex: "Este año nos ha unido más que nunca"

Marc Márquez, sobre su último Mundial de MotoGP: "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca"
Marc Márquez, sobre su último Mundial de MotoGP: "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca"

El concursante ha hecho este guiño a Rosa López, sorprendiendo también con sus versos para Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa y Martín Fiz.

