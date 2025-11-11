Bahar rompe con Evren y lo deja libre por el hijo que espera Naz

La revelación de que Naz espera un hijo de Evren ha sido un golpe devastador para Bahar. Superada por la tristeza, decide poner punto final a su relación y marcharse, convencida de que no hay vuelta atrás.

Evren, desesperado por recuperarla, acude a su casa, pero Bahar le deja claro que su amor no puede seguir. “Es hora de separarnos”, le dice entre lágrimas, marcando el fin de una historia que el destino ha roto para siempre.