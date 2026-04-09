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¡Qué romántico!

Kira Miró y Salva Reina se ponen a prueba en El Hormiguero: ¿cuánto se conocen?

La pareja se enfrenta al juego de Trancas y Barrancas y deja momentazos respondiendo a preguntas sobre su relación.

Kira Miro y Salva Reina

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El Hormiguero
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Trancas y Barrancas han traído a El Hormiguero una sección perfecta para Kira Miró y Salva Reina: un divertido juego para comprobar cuánto se conocen como pareja. A través de diferentes preguntas, ambos han tenido que demostrar su complicidad… aunque no siempre ha sido fácil.

Uno de los momentos más comentados ha llegado al recordar su primer beso. Mientras uno decía “en el baño” y otro “en el hotel”, la confusión ha dado paso a la explicación definitiva: sí, fue en el baño de un hotel, desatando las risas en plató.

También ha habido espacio para la ternura. Salva no ha dudado al responder el signo del zodiaco de Kira, y ambos han coincidido en su postura favorita para dormir: “con la cabeza en su pecho”, dejando un momento de lo más romántico.

Entre risas, dudas y miradas cómplices, la pareja ha demostrado su conexión en un juego que ha sacado su lado más divertido…¡Nos ha encantado!

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