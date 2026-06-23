Imperdible
Josema Yuste, José Mota, Leo Harlem y Santiago Segura se enfrentan al debate más absurdo de Trancas y Barrancas
Los cómicos se han tenido que enfrentar al debate más absurdo de las hormigas, viéndose obligados a responder si están a favor o en contra de los asuntos que les han propuesto
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Josema Yuste, Santiago Segura, José Mota y Leo Harlem nos han acompañado esta noche en El Hormiguero para homenajear al reconocido cómico español Tip. En una entrevista con Pablo Motos cargada de anécdotas sobre Luis Sánchez Polack, nos ha quedado claro por qué es una persona tan querida.
Trancas y Barrancas no han desaprovechado la visita de los cómicos y les han sometido a su debate más absurdo para conocer su opinión sobre temas que están en tendencia. Las preguntas han ido desde el uso del ácido hialurónico, hasta el polémico tema de la casita de Bad Bunny.
En un noche llena de humor y de anécdotas emotivas, no podía faltar la sección de las hormigas para ver a los cómicos disfrutar del debate. ¡Imperdible!
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