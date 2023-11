¿Ha influido Pérez-Reverte en la inclusión de chunda-chunda en la RAE? El académico lo aclara

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a El Hormiguero para hablar de su nueva novela, El problema final, una historia de misterio que transcurre en los años 60. Además, el escritor ha dado su opinión sobre algunos de los temas que más están dando que hablar en la actualidad y ha dado algún que otro titular potente.

Después de una entrevista en la la guerra y la política han estado muy presentes, Pérez-Reverte ha hablado de su trabajo en la Real Academia Española. El escritor ha confesado que no siempre está de acuerdo con las decisiones que allí se toman y ha puesto como ejemplo la inclusión en la RAE de la palabra apalizar.

Al académico le horroriza esa palabra y todavía no entiende como la han aceptado teniendo otras similares como apalear. "Yo soy de los que creen que hay que advertir a la sociedad, no como policía, si no como cuidado, esto esta mal dicho", ha recalcado.

Después de escuchar la queja de Pérez-Reverte sobre la palabra apalear, Pablo Motos ha querido preguntarle al académico si ha tenido algo que ver con la decisión de incluir en la RAE chunda-chunda. "De eso he sido inocente completamente", ha asegurado entre risas. ¡Dale play al vídeo y revive el momentazo!