Goyo Jiménez y Vaquero confiesan entre risas sus “pecados” de monologuistas en El Hormiguero

La visita de Goyo Jiménez y JJ Vaquero a El Hormiguero dejó uno de los momentos más divertidos de la noche gracias a la sección de Trancas y Barrancas. Las hormigas sometieron a los cómicos a su particular interrogatorio con el juego “¿Lo has hecho o no lo has hecho?”, y las respuestas no decepcionaron.

Entre risas, les preguntaron si algún monologuista les había robado un chiste, y ambos reconocieron que sí… aunque también admitieron que ellos mismos habían “robado” alguno en alguna ocasión como algo normal entre ellos.

Otro de las preguntas más divertidos llegó cuando las hormigas quisieron saber si alguna vez se habían gastado todo el dinero del show en la misma noche, y tanto Goyo como Vaquero confesaron sin dudarlo que sí. “Te lías a invitar y claro…”, admitió Vaquero provocando las risas del público.

Una sección repleta de humor y confesiones que demostró, una vez más, la complicidad entre los dos cómicos y el espíritu divertido que siempre reina en El Hormiguero. ¡Puedes ver la sección completa en el vídeo de arriba!