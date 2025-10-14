Susanna Griso le recuerda a Enma López que la causa de los hidrocarburos no está archivada: "Lo que usted dice no es así"

Enma López, portavoz adjunta del PSOE habla horas antes de que se conozca el informe de la UCO que podría implicar a Ángel Víctor Torres. Señala la socialista que el partido está tranquilo. El diario ABC asegura que además de haberse podido llevar mordidas por la compra de mascarillas el informe podría sacar a la luz encuentros con mujeres prostituidas; algo que él ha negado en el pasado

Pone sobre la mesa que el PSOE no tolera ni prácticas corruptas ni aquellas que denigran a las mujeres, esas son sus líneas rojas. Sobre los casos de prostitución que han salpicado a Koldo y Ábalos reconoce que son conversaciones que "nos asquean y han tenido una condena rotunda por parte de los socialistas". "Consideramos incompatibles estas prácticas con las siglas que defendemos", añade.

"Ya está bien de que Feijóo y el PP usen a las mujeres como arma arrojadiza"

Critica la defensa de las mujeres que hace Feijóo y su ataque a la prostitución porque cree que lo hace buscando un reflejo a la hora de votar. "Feijóo vota en contra de abolir el proxenetismo cuando ha podido. Ya está bien de que Feijóo y el PP usen a las mujeres como arma arrojadiza".

Reconoce que siente "pena, asco y rechazo" por haber tenido en sus filas a personas que tenían estos comportamientos con mujeres prostituidas. "Ese tipo de prácticas con incompatibles con el PSOE", afirma. Sobre la investigación de la presunta financiación ilegal del PSOE sostiene que se trata de "liquidaciones de gastos que salen de la cuenta corriente con normalidad". "Lo que no se puede hacer es sembrar la duda, da la sensación de que todo el efectivo es caja B y la cuestión es que está contabilizado".

Califica de bulos las informaciones que hablan de bolsas de basura con dinero saliendo de la sede del PSOE y asegura que esas cuestiones han sido archivadas. Un dato que era rebatido por Susanna Griso, que la corregía diciéndole que el PP intentó abrir una causa separada y esta cuestión forma parte del sumario de los hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional actualmente. "Hace unos meses Carmen Pano declaró y va a volver a declarar en breve, perdóneme señora López pero lo que usted dice no es así", le corregía la presentadora de Espejo Público.

Análisis de la última encuesta electoral del CIS

El último barómetro del CIS muestra un escenario electoral inédito en los últimos años. Si ahora se celebrasen elecciones generales, el PSOE obtendría un 34,8% del voto, a 15 puntos de distancia del PP, que caería al 19,8%. Sería el peor dato de los 'populares' en cuatro años y medio (desde marzo de 2021) y la mayor brecha con los socialistas desde que el CIS los distanció a 17 puntos en septiembre de 2019, entre la celebración de las dos elecciones generales de aquel año.

Sobre estos resultados cree que lo principal es hablar de lo bien que va la economía. Le gustaría tener un PP centrado y "no una marca blanca de Vox". "Ellos son los que los han metido en el Gobierno donde por cierto mantienen muchos de sus pactos, les han hecho vicepresidentes del Gobierno. El PP está siendo un Vox de marca blanca y los ciudadanos entre el original y la copia eligen el original".

