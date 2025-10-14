Antena 3 LogoAntena3
Barrio rico, barrio ¿pobre? Los 160.000 euros por vecino que separan dos mundos a cinco minutos de distancia

La Moraleja es el barrio más rico de España según la Agencia Tributaria. A cinco minutos está el barrio de Valdelasfuentes, una zona de clase media. Entre ambas zonas de Alcobendas se da la mayor diferencia de renta en un mismo municipio.

Raúl García en Espejo Público.

Raúl García
“Aquí hay ricos, menos ricos, y no tan ricos”. El adjetivo puede resultar un tanto obsceno por insistente, pero es necesario. Porque estamos en el barrio más rico de toda España según la Agencia Tributaria, que es donde más saben del tema. Los contribuyentes del barrio madrileño de La Moraleja, en Alcobendas, gozan de 196.492 euros de renta bruta. Para que se hagan a la idea, la media del país es de 31.333. Y quien nos describía el barrio unas líneas más arriba es Gregorio, cirujano jubilado, vecino de La Moraleja y que se define como “no rico, pero tampoco pobre”.

3.000 euros semanales en la cesta de la compra

Sirvan dos retratos significativos del lugar: entramos en el supermercado de La Moraleja, en el entorno de la plaza comercial donde destacan unos pocos restaurantes, una farmacia, una pastelería, la gasolinera donde repostan coches no muy comunes, y varias agencias inmobiliarias especializadas en la zona. Aquí nos atiende Jesús, el contable. “Son habituales los tiques de 800 euros. También hay clientes que nos pagan semanalmente. 2.000, 3.000 euros. Son clientes que no se preocupan por el recibo de la luz”. ¿La estrella de este súper? La pescadería: Merluza a 79 euros y lubina a 45. La vivienda sube un poco y nos lo muestra Gonzalo en su inmobiliaria: 18,5 millones un proyecto terminado de chalé. Lo más barato: un chalé de 3,7 millones para reformar.

“Estamos a cinco minutos, pero no es lo mismo. Es una diferencia muy grande”

No salimos del municipio de Alcobendas, pero nos trasladamos, a cinco minutos en coche, hasta el barrio de Valdelasfuentes. Aquí encontramos a María saliendo del súper. La compra se le ha ido a unos 110 euros. ¿Alguna vez se ha dejado 800? “Ni de coña. Si me paso de 150 arruino el presupuesto del mes”, afirma. En este barrio la renta es de 36.840 euros por contribuyente. Una diferencia de 160.000 euros entre vecinos separados cinco kilómetros. La vivienda no llega a aquellos 18 millones, pero abundan los de medio millón. En una pizarra vemos el precio de un menú: 13,5 euros. Seguro que la merluza de 79 el kilo no es el ingrediente principal. “Estamos a solo 5 minutos en coche”, nos dice Rubén. "Es una diferencia muy grande".

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

