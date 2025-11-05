Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Ponte a prueba!

La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?

Trancas y Barrancas se han vestido de investigadores para este juego con los dos invitados, que han demostrado tener muy buen olfato con los sospechosos.

La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Guapos, talentosos y con una nueva serie que han presentado en El Hormiguero. Así son William Levy y Paula Echevarría, que han charlado con Pablo Motos sobre ‘Camino a Arcadia’, rodada en Gran Canaria. Durante la entrevista, han hablado de esta experiencia y también de anécdotas como el miedo que llegó a pasar la actriz en un vuelo a la isla. "Pasé tanto miedo que escribí un mensaje de despedida", ha confesado.

El peor vuelto de Paula Echevarría: "Pasé tanto miedo que escribí un mensaje de despedida"

Después, los dos invitados se han convertido en investigadores para jugar con Trancas y Barrancas. Las hormigas les han retado a encontrar a 'El impostor', que es como han llamado esta vez a su sección.

De hecho, Trancas y Barrancas se han vestido de detectives para la ocasión. Laura y William han podido interrogar a las parejas de sospechosos que han aparecido en el plató hablando de sus profesiones. Uno realmente se dedicaba a ella y el otro mentía.

Tras acertar con un impostor y fallar con otro, se la han jugado con una batalla final en la que ha habido división de opiniones sobre dos presuntos monitores de esquí. ¿Ha ganado Paula o ha sido William? ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%

“Estoy impresionada”: Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, esta noche en El 1%

Nicolás Redondo

Nicolás Redondo, sobre la implicación del ministro Torres en el caso Koldo: "Es un cómplice imprescindible de la trama"

Un café con Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, sobre su supuesta implicación con la trama del 'caso Koldo' por la validación de mascarillas: "Jamás en mi vida me pidieron ayuda"

La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?
¡Ponte a prueba!

La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?

Sergio Dalma en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Sergio Dalma endulzará el programa de esta noche en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a William Levy y Paula Echevarría en El Hormiguero
Estelar

Disfruta de la entrevista completa a William Levy y Paula Echevarría en El Hormiguero

Los actores han estado juntos en el plató por primera vez en una noche absolutamente inolvidable.

La mayor preocupación de William Levy como padre: "Es muy importante en tu vida"
En El Hormiguero

La mayor preocupación de William Levy como padre: "Es muy importante en tu vida"

William Levy y Paula Echevarría han contado cuáles son sus mayores miedos teniendo hijos adolescentes.

La encerrona de Rosa a Manu en El Rosco: ¡le obliga a hacer una épica de 14 aciertos!

La encerrona de Rosa a Manu en El Rosco: ¡le obliga a hacer una épica de 14 aciertos!

¿Misterio o romance? La elección de Manu desata las risas en Pasapalabra

¿Misterio o romance? La elección de Manu desata las risas en Pasapalabra

¡A la primera! Laura Galán firma el único pleno en La Pista gracias al rock de Burning

¡A la primera! Laura Galán firma el único pleno en La Pista gracias al rock de Burning

Publicidad