La faceta detectivesca de William Levy y Paula Echevarría, a prueba en El Hormiguero: ¿quién es el impostor?

Guapos, talentosos y con una nueva serie que han presentado en El Hormiguero. Así son William Levy y Paula Echevarría, que han charlado con Pablo Motos sobre ‘Camino a Arcadia’, rodada en Gran Canaria. Durante la entrevista, han hablado de esta experiencia y también de anécdotas como el miedo que llegó a pasar la actriz en un vuelo a la isla. "Pasé tanto miedo que escribí un mensaje de despedida", ha confesado.

Después, los dos invitados se han convertido en investigadores para jugar con Trancas y Barrancas. Las hormigas les han retado a encontrar a 'El impostor', que es como han llamado esta vez a su sección.

De hecho, Trancas y Barrancas se han vestido de detectives para la ocasión. Laura y William han podido interrogar a las parejas de sospechosos que han aparecido en el plató hablando de sus profesiones. Uno realmente se dedicaba a ella y el otro mentía.

Tras acertar con un impostor y fallar con otro, se la han jugado con una batalla final en la que ha habido división de opiniones sobre dos presuntos monitores de esquí. ¿Ha ganado Paula o ha sido William? ¡Dale al play!