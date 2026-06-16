Estas son todas las mejoras del nuevo traje de Tom Holland: "Por fin tiene cremallera"

Tom Holland y Zendaya han tenido una entrevista llena de anécdotas divertidas de sus grabaciones juntos. Los actores, que venían a contarnos experiencias del rodaje, han terminado contándonos cuáles han sido las mejoras del traje de Spider-Man en esta nueva película.

Tom Holland asegura que "por fin tiene cremallera" el traje para que pueda ir al baño con más facilidad. Además, Zendaya nos ha confesado que se encontraba preocupada porque la máscara antigua era muy difícil de quitar y le daba miedo que Tom vomitara y se pudiera ahogar.

Los actores nos han desvelado todos los secretos de la nueva película y de la evolución de los personajes con el paso del tiempo. ¡Dale al play al vídeo de arriba para conocer todos los detalles!

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