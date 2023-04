El día que Rosario le dijo que no a su madre, Lola Flores: "Le pedí que no viniese a mi primer concierto"

Rosario ha visitado esta noche 'El Hormiguero' para hablarnos de la nueva edición de 'La Voz Kids' que se acaba de estrenar los sábados en Antena 3. La cantante nos ha hablado de cómo ha vivido su regreso al gran plató musical: "Es el programa más bonito que me ha pasado en mi vida", ha asegurado.

La artista ha hablado durante la entrevista de su madre, la gran Lola Flores: "Ella creía mucho en mí como artista, salí con 27 años porque me exigían mucho, era la hija de Lola", ha confesado en el programa. Rosario le dijo a su madre que se iba a presentar en la sala Morocco con el disco que había hecho su hermano: "Mi madre estaba loca por venir, pero le dije que no fuera", cuenta.

Y es que Rosario ha reconocido que no quería que fuera porque si no ella iba a acaparar todas las miradas: "Le dije que viniese en otro momento, pero no a la presentación porque me había costado mucho llegar hasta allí", añade. Su madre entendió perfectamente lo que ella quería decir.

Rosario también ha reconocido que al segundo o tercer concierto la escondió para que nadie la reconociera, pero que al menos pudiera verla cantar y actuar. Al terminar, Rosario le pregunto a su madre que cómo la había visto, y Lola Flores le preguntó: "Rosario te has cagado en mí", ha dicho entre risas.